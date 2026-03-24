Le monde a donné à Israël ''le droit de torturer les palestiniens", experte de l'ONU

La rapporteuse spéciale des Nations unies sur les questions des droits de l’homme Francesca Albanese, a déclaré lundi que la communauté internationale a donné à Israël, un permis de torturer les Palestiniens.

Violence à une échelle ‘’qui suggère une vengeance collective et une intention destructrice’’. Sur fond d’incurie de la communauté internationale.

''Israël s'est vu accorder de facto le droit de torturer les Palestiniens, car la plupart de vos gouvernements et de vos ministres l'ont permis. C'est grâce au courage des survivants de la torture, ainsi qu'aux Palestiniens et aux ONG israéliennes qui ont aidé à documenter leur enfer, que la vérité a aujourd'hui atteint cette salle.'', a déclaré Francesca Albanese.

Pour la rapporteuse, la violence exercée par Israël, dépouille les individus de leur dignité humaine. Les responsables palestiniens abondent dans le même sens, tout en rappelant les gouvernements à l'action, face à leur incurie présumée.

'' Monsieur le Président, le rapport conclut clairement que ces pratiques, de par leur nature cumulative, ne constituent pas seulement des cas individuels de torture, mais relèvent de la torture collective et systématique. Elles sont structurelles au sein d’un système colonial de peuplement fondé sur l’apartheid. La poursuite de ces crimes, en l’absence de toute obligation de rendre des comptes, sape gravement la crédibilité du droit international.'', a déclaré Ibrahim Mohammad Khraishi, Ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies à Genève.

Francesca Albanese a fait l’objet de vives critiques, d’accusations d’antisémitisme et de demandes de destitution de la part d’Israël et de certains de ses alliés.