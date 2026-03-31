Musique : Céline Dion annonce son retour après des problèmes de santé

La mégastar Céline Dion a annoncé lundi son retour sur scène après une longue pause due à un problème de santé rare, qualifiant cette nouvelle, révélée le jour de son anniversaire, de « plus beau cadeau ».

S'adressant à ses fans dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la Canadienne de 58 ans a déclaré que son état s'était amélioré et qu'elle donnerait une série de concerts à Paris à partir de septembre.

« Cette année, je vais recevoir le plus beau cadeau d'anniversaire de ma vie. J'ai la chance de vous revoir et de me produire à nouveau devant vous », a-t-elle déclaré.

Dion sortira également un nouveau single, a confirmé son entourage à l'AFP, composé par l'un de ses auteurs-compositeurs les plus connus, Jean-Jacques Goldman, qui avait signé l'album « D'eux » qui l'avait révélée au grand public.

Elle devrait interpréter cette nouvelle chanson lors de ses concerts à Paris, un événement qui intervient plus de six ans après qu'elle a été contrainte de se retirer de la scène.

Sa tournée « Courage World Tour », lancée fin 2019, a été annulée quelques mois après son début en raison de la pandémie de Covid-19, puis à cause de problèmes de santé de la chanteuse.

"Se sentir bien"

« Je tiens à vous dire que je vais très bien, que je prends soin de ma santé et que je me sens bien », a-t-elle déclaré dans son message publié lundi.

C'est en décembre 2022 que Dion a révélé pour la première fois qu'on lui avait diagnostiqué le syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune incurable.

La star originaire du Québec a été contrainte d'annuler le reste de ses concerts pour une durée indéterminée.

Le traitement peut aider à soulager les symptômes de cette affection, qui peut entraîner une raideur musculaire au niveau du torse, des bras et des jambes.

Le documentaire de 2024 intitulé « I Am: Céline Dion » a offert un aperçu intime de la carrière de cette artiste charismatique et de l'intensité de la douleur causée par sa maladie, notamment une crise d'épilepsie.

Malgré ce diagnostic, Dion s'est juré de se battre pour remonter sur scène.

« Je ne suis pas mort », a déclaré le chanteur à l'AFP en 2024 sur le tapis rouge, avant la première du documentaire.

Plus tard dans l'année, Céline Dion a chanté depuis la Tour Eiffel lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, tandis que les athlètes descendaient la Seine sous une pluie battante.

La Tour Eiffel s'est à nouveau illuminée lundi en l'honneur de Céline Dion, tandis qu'une foule s'était rassemblée pour assister à un spectacle lumineux sur lequel figuraient, sur la façade de la tour, les mots « Paris, je suis prête », suivis de sa reprise de « L'hymne à l'amour » d'Édith Piaf.

"Je chante à nouveau"

Dion s'est fait connaître sur la scène internationale en 1988 en représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson à Dublin.

À l'âge de 20 ans, elle a interprété « Ne partez pas sans moi », une chanson qui lui a valu le prix.

L'année suivante, Dion a ouvert le grand spectacle télévisé organisé par la Suisse, pays hôte, avec la chanson en français qui lui avait valu la victoire.

Elle a ensuite sorti le single « Where Does My Heart Beat Now », marquant ainsi son passage à l'anglais, ce qui l'a propulsée au sommet des classements internationaux.

Au cours d'une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, elle a vendu plus de 260 millions d'albums et remporté cinq Grammy Awards, dont deux pour « My Heart Will Go On », la chanson à succès du film épique « Titanic » sorti en 1997.

Lundi, Dion a confié à ses fans qu'elle continuait de ressentir leur soutien malgré ses années d'absence de la scène.

« Même dans les moments les plus difficiles, tu étais là pour moi. Tu m'as aidée d'une manière que je ne saurais décrire, et j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir compter sur ton soutien », a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle « chantait à nouveau, et qu'elle se mettait même un peu à danser ».

Dion donnera 10 concerts sur cinq semaines à la Paris La Défense Arena à partir du 12 septembre.