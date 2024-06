"Je suis : Céline Dion" : plongée dans la maladie de la chanteuse

Alors qu’elle présentait son documentaire "I am: Céline Dion" à New York, aux Etats-Unis, la chanteuse canadienne a déclaré travailler pour son retour sur scène.

Céline Dion a lutté en privé contre le syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune et neurologique douloureuse qui peut provoquer des contractions et des spasmes musculaires.

"C'était absolument une nécessité à ce moment précis. J'ai lutté contre quelque chose que je ne connaissais pas. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? Parce que c'est rare. Parce que c'est rare. Parce que nous gagnons par élimination. Trouver la bonne équipe de médecins, passer des tests, après des tests, après des tests’’, raconte l'artiste.

L’artiste a choisi de dévoiler son parcours sur grand écran pour sensibiliser notamment l’opinion publique.

'' Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent de troubles immunitaires. Et le fait d'être seul et de ne pas savoir ce qui se passe. J'ai reçu tellement de lettres me disant : "Moi aussi, j'ai le SPS (syndrome de la personne raide)", ou "Pensez-vous que j'ai le SPS ? Ou "Pensez-vous que j'en sois atteint ?". C'est comme une prise de conscience. J'espère que ce documentaire aidera les gens à parler et à partager leur douleur et leur inquiétude. '', a déclaré Céline Dion.

Dion a déclaré qu'elle avait choisi de documenter son parcours sur le grand écran parce qu'elle le devait à ses fans - et pour sensibiliser l'opinion publique.

Céline Dion pense déjà au retour sur scène. Mais elle veut mettre ne veut rien laisser au hasard.

"Oui. J'ai commencé à le faire depuis un moment, en fait. Il ne s'agit pas seulement d'échauffer le corps et les cordes vocales et de monter sur scène, ce n'est pas aussi facile que j'aimerais l'être. C'est une thérapie. Physiquement. Mentalement. Émotionnellement. Vocalement. C'est pourquoi cela prend du temps. Mais c'est absolument la raison pour laquelle nous faisons cela, parce que je suis déjà un peu de retour".

L’artiste peaufine les derniers réglages.