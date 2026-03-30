Guerre au Moyen-Orient : au Maroc, le port de Tanger anticipe une hausse du trafic

Dans le nord du Maroc, le port de Tanger renforce ses capacités alors que la crise du Golfe détourne une partie croissante du trafic maritime du détroit de Bab el-Mandeb et du canal de Suez.

Pour le directeur général du port Idriss Aarabi, interrogé par Reuters, la priorité est d’éviter la congestion.

Plusieurs grandes compagnies maritimes, dont Maersk, Hapag-Lloyd et CMA CGM, ont annoncé ce mois-ci qu’elles réacheminaient leurs navires par le Cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l’Afrique.

Situé au nord du Maroc, sur le détroit de Gibraltar, Tanger est une escale majeure pour les porte-conteneurs à destination de l'Europe. En 2025, le port a surpassé ses homologues méditerranéens avec 11,1 millions de conteneurs traités, soit une augmentation de 8,4 % par rapport à 2024.

Les navires évitent le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb depuis fin 2023, lorsque les autorités houthistes du Yémen ont annoncé un blocus de la mer Rouge. La fermeture du détroit d'Ormuz à la suite des bombardements américains et israéliens sur l'Iran a encore éloigné le trafic maritime, cette instabilité profitant aux ports africains.

Un autre de ces ports est celui de Lamu, au Kenya, devenu un point d'avitaillement majeur pour les cargos à destination de Dubaï. D'après les autorités kenyanes, Lamu est en passe de devenir la première plaque tournante d’Afrique pour le transbordement en eaux profondes.

Des aéroports tels que celui de Jomo Kenyatta, au Kenya, ont accueilli des compagnies aériennes du Golfe alors que la guerre contre l'Iran perturbe les opérations aériennes au Moyen-Orient.