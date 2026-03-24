Guerre au Moyen-Orient : hausse des réservations chez Kenya Airways

Kenya Airways a indiqué que les réservations sur ses vols ont fortement augmenté ces dernières semaines, alors que les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient redéfinissent les habitudes de voyage à l'échelle mondiale.

La compagnie aérienne a signalé que son taux de remplissage avait atteint près de la pleine capacité, ce qui représente une hausse significative par rapport aux niveaux enregistrés en début d'année. Selon ses dirigeants, cette augmentation est principalement due aux voyageurs en provenance d'Europe, des États-Unis et de certaines régions d'Asie.

Les tensions actuelles impliquant l'Iran, les États-Unis et Israël ont perturbé le secteur aérien, obligeant plusieurs transporteurs à modifier l'itinéraire de leurs vols, à éviter certains espaces aériens et, dans certains cas, à suspendre complètement leurs services. Ces changements ont réduit les options offertes aux passagers et ont orienté davantage la demande vers les compagnies aériennes opérant en dehors de la zone de conflit immédiate.

Le directeur général par intérim de Kenya Airways, George Kamal, a déclaré que ce changement était devenu perceptible après février, les réservations augmentant régulièrement pour atteindre des niveaux proches de la pleine capacité sur une grande partie de son réseau.

Kenya Airways a indiqué que les liaisons reliant l'Afrique aux marchés occidentaux et à l'Asie affichent actuellement des performances particulièrement solides, bénéficiant de la demande de passagers à la recherche de correspondances alternatives.