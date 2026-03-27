Guerre au Moyen-Orient : la Russie nie fournir des renseignements à l'Iran

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie et l’Iran avaient conclu un accord de coopération militaro-technique ajoutant que Moscou fournissaient à l’Iran certains types de produits militaires.

Cette déclaration intervient un jour après que la haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères a accusé la Russie de fournir un soutien en matière de renseignement à l’Iran dans la guerre au Moyen-Orient dans le but de « tuer des Américains », appelant les États-Unis à accroître la pression sur Moscou.

« Nous entretenons en effet des relations très étroites avec l'Iran. Nous avons conclu un accord de coopération militaro-technique. Nous avons fourni à l'Iran certains types de produits militaires. Mais nous ne pouvons accepter les accusations selon lesquelles nous aidons l'Iran en matière de renseignement. », a déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

Les alliés européens s'inquiètent de plus en plus de voir la Russie se préparer à livrer des drones sophistiqués à l'Iran afin qu'ils soient utilisés dans le conflit qui l'oppose aux États-Unis et à Israël.

Jeudi, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, a également appelé les États-Unis à accroitre la pression sur Moscou. S'exprimant depuis Moscou, le ministre des affaires étrangères russes a répondu que « tout le monde connaît » les coordonnées des bases militaires américaines dans la région et que cela faisaient partie d’informations publiques et qu’il n’était pas surpris que l’iran les aies attaqués.

« Lorsque des hauts responsables de l'administration américaine parlent avec fanfaronnade et une certaine fierté des assassinats de sang-froid du Guide suprême d'un pays et d'autres membres de la direction iranienne, il est difficile de qualifier cela autrement que de cynisme. C'est pourquoi nous plaidons pour la sauvegarde des intérêts tant de l'Iran que de tous les autres pays de la région. », a indiqué Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

Le rapprochement entre la Russie et l’Iran a commencé au cours de l'invasion russe en cours en Ukraine. Les Russes ont notamment utilisé des drones iraniens en Ukraine, et les deux pays ont coopéré pour contourner les sanctions occidentales afin de vendre du pétrole à l'étranger.

Après l'attaque menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran il y a plusieurs semaines, la Russie a commencé à transmettre à l'Iran des renseignements satellitaires et autres concernant les bases américaines et d'autres cibles potentielles dans la région, selon des responsables américains.