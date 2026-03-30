Abdel Fattah al-Sissi appelle Donald Trump à stopper la guerre au Moyen-Orient

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé lundi son homologue américain Donald Trump à "stopper la guerre" au Moyen-Orient.

"Je dis au président Trump : vous seul pouvez mettre fin à la guerre dans le Golfe," a déclaré le leader égyptien en marge du Egypt Energy Show 2026, évènement consacré aux questions énergétiques.

"Je m’adresse à vous directement, en mon nom, au nom de la région et du monde entier, au sujet des graves conséquences qu’entraînerait la poursuite de cette guerre. S'il vous plaît, Monsieur le Président, aidez-nous à mettre fin à cette guerre. Vous en êtes capable," a-t-il poursuivi.

Aux côtés de l'Arabie saoudite, de la Turquie et du Pakistan, l’Égypte a pris part dimanche à des pourparlers à Islamabad visant à trouver une voie vers la paix.

Le conflit déclenché par des frappes israélo-américaines contre l’Iran le 28 février est désormais entré dans son deuxième mois.

Donald Trump a durci le ton vis-à-vis de l’Iran lundi. Le président américain a menacé "d’anéantir" les centrales électriques iraniennes ainsi que l’île de Kharg, site pétrolier majeur pour le régime iranien, si les négociations entre Washington et Téhéran n’aboutissent pas "rapidement" à un accord.