Cameroun : la directrice générale de l'OMC garde espoir après l'échec des négociations

La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a exprimé ses espoirs pour le futur de l'institution après l'échec des négociations qui se sont achevées lundi au Cameroun.

Les ministres du commerce du monde entier n’ont pas réussi à s’entendre sur des questions centrales comme l’agriculture, la réforme de l'OMC ou le renouvellement d’un moratoire mondial sur les droits de douane pour le commerce électronique.

"Nous avons travaillé dur et différemment ces quatre derniers jours au Cameroun, et nous avons accompli beaucoup de choses importantes," a plaidé Ngozi Okonjo-Iweala pendant la cérémonie de clôture du sommet. "J’espère que, comme nous en avons discuté ici, nous pourrons donner suite à bon nombre d’entre elles à notre retour à Genève."

Initialement censées s’achever dimanche, les négociations se sont prolongées après plusieurs reports de la cérémonie de clôture. Des sessions nocturnes ont permis d’esquisser un compromis minimal sur la réforme, laissant espérer un accord de dernière minute.

Mais cet espoir a été compromis lorsque le Brésil est intervenu, bloquant le texte relatif au moratoire sur le commerce électronique pour dénoncer l’absence de progrès sur les discussions agricoles, un sujet particulièrement sensible au sein de l’OMC. L’organisation peine depuis des années à avancer sur les questions agricoles, malgré leur importance stratégique pour de nombreux pays, notamment en développement.

Selon plusieurs experts interrogés par l’AFP, cet échec témoigne de méthodes de négociations inadaptées à un nouvel ordre commercial mondial fragmenté. "Le système est en panne," a déclaré Hamid Mamdouh, ancien haut responsable de l'OMC, soulignant que "les 166 membres de l'OMC ne partagent plus les mêmes aspirations."

Fondé sur le consensus, le fonctionnement de l’organisation complique l’adoption de décisions majeures. Un système qui rend les réformes d’autant plus urgentes pour préserver le rôle central de l'OMC dans la régulation du commerce mondial.