Cameroun : la directrice générale de l'OMC dénonce un "échec collectif"

Ce jeudi 26 mars s’ouvre à Yaoundé, la capitale camerounaise, la 14ème conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du Commerce.

Les 166 membres de l'OMC se réunissent dans un contexte de turbulences économiques mondiales liées à la guerre au Moyen-Orient.

Pendant quatre jours, les membres de l'OMC tenteront de redynamiser une institution affaiblie par les tensions géopolitiques, l'enlisement des négociations et la montée du protectionnisme, dans un contexte de guerre qui fait peser une grave menace sur le commerce international.

La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé mercredi à ce que la réunion de Yaoundé « ouvre un nouveau chapitre du système commercial multilatéral ».

Elle a fustigé « l’unilatéralisme dont nous sommes témoins », dénonçant « l’échec collectif » des membres de l’OMC au fil des ans à faire face à leurs préoccupations et à leurs frustrations.

La conférence ministérielle de l’OMC est l’organe décisionnel suprême de l’organisation. Elle se tient généralement tous les deux ans. À l’approche de l’événement, plusieurs pays ont exprimé l’espoir que cette conférence marque un tournant pour l’organisation.