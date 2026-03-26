Cameroun : ouverture de la 14ᵉ Conférence ministérielle de l’OMC à Yaoundé

Du 26 au 29 mars 2026, Yaoundé accueille la 14ᵉ Conférence ministérielle de l’OMC.

Objectif : refonder les règles du commerce international dans un monde en crise. Entre tensions géopolitiques, crise pétrolière et divisions internes, les 4 000 délégués présents ont quatre jours pour éviter l’échec. La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a lancé un message sans équivoque dès l’ouverture du sommet : l'ordre mondial tel que nous le connaissions a changé. Nous ne le retrouverons pas. Il faut désormais construire un nouveau système, en conservant ce qui fonctionnait, en corrigeant ce qui ne marchait pas, et en comblant les lacunes. Les tensions entre les États-Unis, l’Iran et Israël menacent de déclencher une crise pétrolière mondiale, avec des répercussions immédiates sur les chaînes d’approvisionnement.

L’OMC est fragilisée par des désaccords profonds entre pays développés et pays en développement, notamment sur les subventions agricoles et la régulation du commerce numérique. Après la pandémie et la guerre en Ukraine, le commerce international subit une pression sans précédent. Les enjeux du sommet de Yaoundé sont nombreux entre autres, moderniser les textes fondateurs, jugés obsolètes face aux défis actuels (climat, numérique, inégalités).