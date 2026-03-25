Inondations au Kenya : des dégâts et des besoins humanitaires en hausse

Le gouvernement kenyan a déclaré mardi que deux rivières avaient débordé, inondant des fermes et déplaçant des familles, alors que le bilan des inondations dans ce pays d’Afrique de l’Est s’élevait ce mois-ci à 88 morts.

Au moins 21 comtés ont été touchés par les inondations, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité publique, aux dégâts causés aux infrastructures et à l’augmentation des besoins humanitaires.

Le nombre de personnes déplacées de leur domicile à la suite des inondations qui ont commencé au début du mois de mars s’élève désormais à plus de 34 000, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

La dernière inondation en date s'est produite dans l'ouest du Kenya, où la rivière Nyando a débordé lundi, submergeant certaines sections du pont d'Ahero sur la route Kericho–Awasi–Kisumu et perturbant les transports dans la région.

Le gouvernement a publié un communiqué mettant en garde les automobilistes contre l'utilisation de cette route inondée et leur conseillant de rechercher des itinéraires alternatifs, en particulier la nuit lorsque la visibilité est réduite.

Les opérations d'urgence se sont intensifiées dans les zones les plus touchées, sous la houlette de la Croix-Rouge kenyane, qui a secouru des habitants bloqués et relogé des familles vers des lieux plus sûrs.

Dans la région de Nyando, les équipes de secours ont évacué plus de 200 personnes et plus de 200 têtes de bétail, tandis qu'au moins deux familles ont été mises hors de danger immédiat. Les autorités s'efforcent également d'évacuer plus de 900 élèves de l'école nationale pour filles d'Ahero alors que le niveau des eaux continue de monter.

Le ministère de l'Intérieur et de l'Administration nationale a déclaré mardi qu'au moins 265 foyers avaient été touchés dans la région.

Les résidents déplacés sont hébergés dans des établissements publics, notamment des bureaux gouvernementaux, des églises et des centres de santé.

Six enfants non accompagnés figuraient parmi les personnes secourues et sont actuellement pris en charge.

Des inondations ont également été signalées dans d'autres régions.

Dans le comté de Tana River, la rivière Tana a débordé, inondant des exploitations agricoles à Mbalambala et dans les environs, notamment le village d'Asako, et menaçant la production alimentaire.

Dans le comté d'Uasin Gishu, une équipe interinstitutionnelle évalue l'impact de la montée des eaux le long de la rivière Sosiani à Lower Elgon View, où des habitations et des établissements hôteliers ont été touchés.

Dans tout le pays, les inondations ont perturbé la vie quotidienne, entraînant la fermeture d'écoles, rendant les routes impraticables et interrompant l'activité économique, en particulier dans les zones de faible altitude et les quartiers informels.

Selon les autorités, les équipes d'urgence restent sur le terrain pour surveiller la situation, et de nouvelles évacuations sont à prévoir si les précipitations persistent.

Le Kenya connaît chaque année des inondations saisonnières, mais l'ampleur et l'intensité de la crise actuelle ont ravivé les inquiétudes concernant la préparation aux catastrophes et la vulnérabilité des communautés vivant près des rivières et dans les zones inondables.

Les autorités ont exhorté les habitants des zones à haut risque à rester vigilants et à suivre les consignes officielles, les avertissant que la situation pourrait s'aggraver dans les jours à venir si les fortes pluies se poursuivent.