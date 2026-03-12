Des inondations meurtrières endeuillent l'Éthiopie et le Kenya

L’Afrique de l’Est connaît ces derniers jours de fortes précipitations qui ont provoqué de graves inondations, notamment au Kenya et en Éthiopie.

En Éthiopie, le bilan des pluies diluviennes survenues dans la région de Gamo, dans le sud du pays, s’élève désormais à au moins 64 morts, tandis que plusieurs dizaines de personnes restent portées disparues, selon la police.

Au Kenya voisin, des pluies torrentielles se sont également abattues vendredi et samedi sur la capitale Nairobi ainsi que dans d’autres régions du pays. Elles ont fait au moins 49 morts, dont plus de la moitié à Nairobi, selon le dernier bilan de la police publié lundi.

De nombreuses études montrent que les épisodes de sécheresse et de précipitations extrêmes sont devenus plus fréquents en Afrique de l’Est au cours des deux dernières décennies.

Les scientifiques alertent depuis longtemps sur le fait que le changement climatique d’origine humaine augmente la probabilité, la durée et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les pluies torrentielles.