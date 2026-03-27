Kenya : au moins 33 corps exhumés d'une fosse commune à Kericho

Au moins 33 corps, huit adultes et 25 enfants, ont été exhumés mercredi d’une fosse commune à Kericho, dans l’ouest du Kenya. La police a déclaré jeudi qu’ils provenaient de la morgue d’un hôpital.

Pourquoi ont-ils été enterrés ici ? S’interrogent les habitants de la ville, évoquant un fait inédit.

''Nous sommes ici et vivons dans le comté de Kericho depuis 24, voire 27 ans. (Kiswahili) Nous sommes nés ici, nous avons vu beaucoup de choses, mais jamais rien de tel.’’ , raconte Samuel Moso, habitant de Kericho.

Les enquêteurs souhaitaient déterminer si les corps avaient été éliminés légalement après avoir été retirés de la morgue. Au Kenya, selon une loi, les hôpitaux et les morgues sont tenus de se débarrasser des corps non réclamés depuis plus de 14 jours. Cette procédure nécessite une autorisation judiciaire.

''Nous sommes ici depuis trois jours à attendre la fin de l'enquête, beaucoup de gens étaient là à regarder. Mais nous ne savons toujours pas la véritable raison pour laquelle ces corps ont été enterrés ici. Nous avons entendu dire qu’ils avaient été amenés d’un autre comté et enterrés ici, à Kericho. Nous ne savons pas pourquoi, mais en tant qu’habitants de Kericho, nous attendons de savoir pourquoi ils ont été enterrés ici.'', déclare Brian Kibunja, habitant de Kericho.

Au moins deux personnes ont déjà été arrêtées en lien avec l’affaire. Jeudi, des médecins légistes du gouvernement ont procédé à des autopsies afin de déterminer la cause du décès. L'identité des victimes n'a pas été révélée.