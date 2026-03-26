Guerre au Moyen-Orient : l'Égypte œuvre pour une solution pacifique

L'Égypte joue sa partition dans la recherche d’une issue pacifique à la guerre au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah al-Sissi multiplie des échanges avec les dirigeants des pays du Golfe.

Une démarche menée de concert avec la Turquie et le Pakistan. Alors la crise dans la région entre dans son premier mois. Le Caire plaide pour une solution bénéfique aux différentes parties impliquées au conflit.

''Nous pensons ici en Égypte, nous pensons au Pakistan et en Turquie que ces divergences [entre les États-Unis et l'Iran] peuvent être surmontées, que nous pouvons parvenir à un compromis et, bien sûr, mettre fin à cette guerre sur la base d'une situation gagnant-gagnant et non d'un jeu à somme nulle. Nous espérons que cette rencontre [les négociations entre l'Iran et les États-Unis] aura lieu prochainement, car cela pourrait être la dernière occasion de désamorcer la situation et d'éviter une escalade totale dans la région.'', a déclaré Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie égyptienne mise en garde contre un embrasement en cas de poursuite des hostilités. Alors que l’Iran a rejeté le plan de paix en 15 points proposé par les Américains.