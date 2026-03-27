Kenya : la guerre au Moyen-Orient fait chuter les exportations de fleurs

Le conflit en cours au Moyen-Orient menace de paralyser le secteur de la floriculture au Kenya.

Chez Isinya Flowers, à 56 kilomètres au sud de Nairobi, au Kenya, les exportations de fleurs ont chuté de de 50 % en raison de cette crise. La région est un marché essentiel pour l’entreprise derrière l’Europe qui représente jusqu’à 70 %.

‘’Pour nous, le Moyen-Orient représente près de 20 à 25 % des produits que nous vendions auparavant dans cette région. À présent, si (la guerre) se poursuit, les conséquences seront plus graves que celles de la COVID. L'impact sera plus important que celui de la COVID, pendant la période de la COVID.’’, Anantha Kumar, Directeur commercial, Isinya Flowers.

Selon le Kenya Flowers Council, une organisation du secteur privé représentant les producteurs et les exportateurs de fleurs coupées et de plantes ornementales au Kenya, le conflit en cours a entraîné plus de 4,2 millions de dollars de pertes au cours des trois dernières semaines.

''Nous estimons que si cette situation perdure, nous risquons de perdre plus de 1,8 million de dollars américains chaque semaine en raison des produits qui ne peuvent pas quitter le pays à cause de ces perturbations. Au cours des deux dernières semaines, j’ai entendu parler de sept producteurs qui fournissent principalement le Moyen-Orient et qui sont littéralement cloués au sol. Certains d’entre eux envisagent même de réduire leurs activités aux niveaux où nous étions pendant la pandémie de COVID, en termes de production, de main-d’œuvre et de récolte. La situation est donc désastreuse.'', souligne Clement Tulezi, directeur général du Kenya Flower Council.

Les producteurs de ce secteur, dont la valeur dépasse les 800 millions de dollars selon la Banque centrale du Kenya, ont déclaré que les exportations de fleurs ont été fortement affectées, tant par une baisse de la demande que par des perturbations dans les expéditions vers le Moyen-Orient et l’Europe.