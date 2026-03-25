"Le Roi Lion" : le compositeur de "Circle of Life" mécontent d'un sketch

Un compositeur sud-africain primé aux Grammy Awards, qui a écrit et interprété le célèbre chant d’ouverture de "Circle of Life" pour les films "Le Roi Lion" de Disney, poursuit un humoriste en justice pour avoir prétendument porté atteinte à sa réputation en déformant intentionnellement la signification de la chanson dans un podcast et dans ses spectacles de stand-up.

La plainte de Lebohang Morake accuse l’humoriste zimbabwéen Learnmore Mwanyenyeka, connu sous le nom de scène Learnmore Jonasi, d’avoir volontairement mal traduit le chant, qui ouvre le film Disney de 1994 et occupe une place centrale dans les adaptations scéniques ainsi que dans le remake de 2019.

Le différend, devenu viral alors que les deux hommes s’affrontent sur les réseaux sociaux, découle de propos tenus par Jonasi dans ses spectacles et lors d’une récente interview en podcast, où il a traduit les paroles de la chanson depuis le zoulou et le xhosa, deux des douze langues nationales d’Afrique du Sud.

La plainte a été déposée ce mois-ci devant un tribunal fédéral de Los Angeles, où Morake — qui se produit sous le nom de Lebo M — réside, et où Jonasi s’est récemment produit. Elle accuse Jonasi de s’être moqué intentionnellement de "la signification culturelle du chant par des imitations exagérées".

Traduction officielle

La traduction officielle de Disney de la phrase d’ouverture "Nants’ingonyama bagithi Baba" est : "Gloire au roi, nous nous inclinons tous en présence du roi." "Hay! baba, sizongqoba", poursuit le chant. Cela signifie : "Grâce à toi, nous sortirons victorieux", selon Morake.

Dans l’épisode du podcast One54 mentionné dans la plainte, les animateurs nigérians chantent d’abord le morceau avec des paroles incohérentes et incorrectes. Jonasi les corrige en disant : "Ce n’est pas comme ça qu’on la chante, ne déformez pas notre langue comme ça."

Jonasi chante ensuite les paroles correctes en zoulou. Interrogé sur leur signification, il affirme qu’elles se traduisent par : "Regardez, il y a un lion. Oh mon Dieu." Les animateurs éclatent de rire, expliquant qu’ils pensaient auparavant que le chant était quelque chose de plus "beau et majestueux".

"Circle of life"

"Circle of Life", dont la musique est d’Elton John et les paroles en anglais de Tim Rice, a été évoqué dans un contexte plus large de critique par Jonasi de la franchise "Le Roi Lion", qu’il accuse de tirer profit de récits simplistes sur le continent africain à destination d’un public non africain.

"Les lions avaient des accents américains en Afrique, et il y avait aussi le singe avec un accent", a déclaré Jonasi, avant d’élargir la critique aux films "Black Panther" et à d’autres représentations de l’Afrique dans la culture populaire américaine.

Les avocats de Morake reconnaissent dans la plainte que "ingonyama" peut littéralement se traduire par "lion", mais affirment que dans la chanson, il s’agit d’une "métaphore royale" évoquant la royauté, et que Jonasi a volontairement déformé "une proclamation vocale africaine enracinée dans la tradition sud-africaine".

Selon la plainte, Jonasi a reçu une "ovation debout" pour une blague similaire sur la chanson lors d’un spectacle de stand-up le 12 mars à Los Angeles. Ces propos devenus viraux nuiraient aux relations professionnelles de Morake avec Disney et à ses revenus issus des droits d’auteur, causant plus de 20 millions de dollars de dommages réels. La plainte réclame également 7 millions de dollars de dommages punitifs.

Disney n’a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail lundi soir.

La plainte soutient également que Jonasi a présenté sa traduction "comme un fait faisant autorité, et non comme de l’humour", ce qui, selon Morake, ne devrait pas lui permettre de bénéficier de la protection du premier amendement accordée à la parodie et à la satire.

Humour

Jonasi ne dispose pas d’un avocat publiquement identifié dans cette affaire, et son représentant n’a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail lundi soir. Toutefois, l’humoriste a réagi dans une vidéo publiée la semaine dernière, alors qu’il poursuit sa tournée aux États-Unis.

Jonasi a déclaré être un "grand fan" du travail de Morake et aimer la chanson. Lorsqu’il a appris que le compositeur était contrarié, il a expliqué vouloir réaliser une vidéo avec lui pour en expliquer le sens profond.

"L’humour a toujours une façon de lancer des conversations", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram, qui a recueilli plus de 100 000 mentions “J’aime”. "C’est l’occasion d’éduquer les gens, car maintenant ils écoutent."

Mais Jonasi affirme avoir changé d’avis concernant une collaboration avec Morake après que celui-ci l’a qualifié de "rempli de haine envers lui-même" lors d’échanges de messages consécutifs au podcast du 25 février. Il estime que la réaction de Morake ignore le reste de son travail, qui propose une critique plus nuancée des représentations américaines de l’identité africaine.