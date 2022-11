"Le Roi Lion" fête 25 ans à Broadway

Le danseur et chorégraphe Ray Mercer fête ses 20 ans de participation au spectacle "Le Roi Lion". Le spectacle a fêté ses 25 ans à Broadway ce mois-ci et continue de jouer à guichets fermés.

Le danseur principal dit qu'il s'est toujours promis que dès qu'il serait épuisé, il quitterait son rôle, et il n'arrive pas à croire que 20 ans se soient écoulés si vite.

"Ce qui m'aide, c'est le public. Qui a l'occasion de venir à un spectacle huit fois, vous savez, huit spectacles par semaine et à guichets fermés ?" a demandé Mercer lors d'une récente interview avec l'AP. "Il y a 1 700 personnes chaque soir pendant 25 ans. C'est juste, c'est époustouflant. Et je me souviens toujours que... il y a toujours quelqu'un dans ce public qui le voit pour la toute première fois. Alors ... c'est ma responsabilité de leur donner un bon spectacle."

Mercer joue l'emblématique girafe, ce qui l'oblige à enfiler un costume géant qui s'attache à sa tête, avec ses bras et ses jambes sur des échasses alors qu'il traverse majestueusement la scène. Le fait de se déplacer dans ce costume de 14 pieds exige une force musculaire intense et lui donne un sentiment de "puissance".

"Je suis dans la salle de gym quatre ou cinq fois par semaine. Je cours au moins 15 km par semaine. Je m'assure que, vous savez, vous gardez votre endurance. Je dois m'assurer que je suis très strict sur mes échauffements avant le spectacle, que je suis vraiment échauffé. Les massages, toutes ces choses qui sont orientées vers l'entretien de mon corps", a déclaré Mercer.

L'une des raisons pour lesquelles il est motivé à poursuivre sa longue série est la réaction du public à la beauté et à la créativité du spectacle.

"C'est juste incroyable ce que les gens en retirent. Vous savez ce que je veux dire ? L'art est un peu comme ça, vous savez, c'est un peu subjectif et ça attire les gens de différentes manières, c'est vraiment vrai. Vous savez, tout le monde, bien sûr, le "Cercle de la vie" est la chose pour eux. Vous savez, c'est le début. Et je regarde dans le public et je vois des adultes en larmes. C'est ce genre d'effet viscéral que cela a sur les gens, c'est vraiment incroyable", a déclaré Mercer.

Chorégraphe actif pour des comédies musicales à New York et d'autres projets dans le monde entier, M. Mercer dit avoir constaté beaucoup de changements positifs dans le théâtre, qui devient enfin plus représentatif de la société.

"Je pense que c'est important maintenant que nous continuons à grandir et que Broadway continue à se développer et à changer. Je pense que la diversité est tellement importante que tout le monde se voit sur scène", a déclaré M. Mercer. "Vous savez, c'est ça l'art, c'est ça la vie. Et j'espère que nous poussons dans cette direction où tout le monde peut aller au théâtre et se voir sur scène."