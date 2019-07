Beyonce s'essaie au Swahili dans la bande originale du nouveau Roi Lion

Beyonce, la star de la musique américaine pose un pas de plus en Afrique à l’occasion de la sortie d’un classique du dessin animé : le Roi Lion. Celle que ses fans appellent Queen Bee vient de publier une chanson qui contient des bribes de kiswahili, l’une des langues les plus parlées en Afrique, notamment en Afrique de l’Est et en République démocratique du Congo.

“Uishi kwa mda mrefu mfalme”, entendez par là, “Longue vie au roi”. C’est sur ces paroles en kiswahili que Beyoncé entame la chanson Spirit, inscrite sur l’album “The Lion King: The Gift album” qui sera utilisée comme la bande originale du nouveau “Roi Lion”.

Sur ce projet revisité par le géant de l’industrie cinématographique, Disney, Beyonce s’est personnellement investie. Elle est notamment la productrice de l’album pour lequel elle dit avoir fait appel à de nombreux producteurs africains. “Il était important que la musique soit interprétée non seulement par les artistes les plus talentueux, mais aussi par les meilleurs producteurs africains. L’authenticité et le cœur étaient importants pour moi”, a déclaré dans un communiqué l’artiste aux multiples Grammy.

Prévu sortir le 19 juillet, l’album s’est également “imprégné d’influences africaines, avec des collaborations inattendues, des rythmes vibrants et une production nette qui célèbre la diaspora africaine”. ‘‘Cette lettre d’amour à l’Afrique met en valeur le cadre du film, ancré dans la culture africaine et de merveilleux récits”, poursuit le communiqué.

Tout au long de sa carrière, Beyoncé n’a jamais caché son admiration pour la culture africaine. Plusieurs de ses clips, shooting photos ou encore tenues de scène ont été inspirés de la diversité culturelle africaine. Une tendance que l’artiste n’a toujours pas numérisée en termes de spectacles sur le continent. Pour l’heure, elle ne s’est produite qu’en Afrique du Sud. C‘était en décembre dernier, à l’occasion du centenaire de naissance du premier président noir de ce pays et leader anti-apartheid, Nelson Mandela.