Guerre au Moyen-Orient : le coût des engrais agricoles menace la sécurité alimentaire en Afrique

La hausse des coûts des engrais agricoles, déclenchée par les tensions actuelles au Moyen-Orient, menace la fragile sécurité alimentaire de l'Afrique.

Le détroit d'Ormuz relie les principaux producteurs de pétrole et d'engrais du Moyen-Orient aux marchés du monde entier. Toute perturbation dans cette zone se répercute rapidement sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le gaz naturel, un composant essentiel de la production d’engrais, s’est renchéri depuis le début de la guerre contre l’Iran le 28 février, poussant les prix des engrais encore plus haut. En Afrique subsaharienne, l’impact pourrait être grave.

Des pays comme le Soudan, la Somalie, la Tanzanie et le Mozambique dépendent fortement des engrais importés, dont une grande partie transite par cette voie. Dans le même temps, l’utilisation d’engrais dans la région figure déjà parmi les plus faibles au monde.

Les agriculteurs de Port-Soudan, une ville portuaire située sur la côte de la mer Rouge, dans l’est du Soudan, sont confrontés à une incertitude croissante. Avec la hausse des prix des engrais et la raréfaction des approvisionnements, beaucoup pourraient être contraints de réduire leurs semis. Cela pourrait se traduire par des récoltes moins abondantes dans les mois à venir et une pression accrue sur des systèmes alimentaires déjà fragiles.

« Nous avons déjà du mal à nous procurer des engrais. Si les prix augmentent encore ou si les approvisionnements s’arrêtent, nous ne pourrons pas produire suffisamment de nourriture », a déclaré Yaseen Ibnawf, un agriculteur local au Soudan.

Pour les petits exploitants agricoles, la hausse des prix se traduit par une réduction de l’utilisation, ce qui entraîne souvent une baisse des rendements.

Un économiste a mis en garde contre une « crise en cascade » à mesure que les engrais deviennent coûteux, augmentant ainsi le risque de famine.

« Les perturbations de l'approvisionnement, combinées à la hausse des coûts énergétiques, rendent les engrais inabordables pour les régions vulnérables, augmentant ainsi le risque de famine et d'instabilité économique. Le Soudan peut trouver des marchés alternatifs pour maintenir la production, mais la hausse des coûts aura un impact sur l'approvisionnement et la production agricole », a déclaré Mohamed Al-Nayer, analyste économique.

Selon les experts, les conséquences pourraient s'étendre au-delà de l'agriculture, affectant les prix des denrées alimentaires, les revenus des ménages et les économies nationales.