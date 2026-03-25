Afrique du Sud : le chef de la police devant les tribunaux pour corruption

Les procureurs sud-africains ont annoncé mercredi avoir convoqué le chef de la police dans le cadre d'un appel d'offres de 20 millions de dollars dans le secteur de la santé, une affaire qui a secoué le pays et impliqué une douzaine d'autres officiers.

Le commissaire national de police Fannie Masemola a reçu une convocation pour comparaître devant le tribunal le mois prochain, a déclaré Kaizer Kganyago, porte-parole du Parquet national sud-africain.

L'affaire porte sur un appel d'offres de la police, désormais annulé, concernant des services de santé pour 2024, attribué à l'homme d'affaires Vusimuzi « Cat » Matlala, soupçonné d'avoir des liens avec le crime organisé.

On ignore pour l'instant quelles accusations pèseront contre Masemola, mais une porte-parole de la police a confirmé qu'il se présenterait au tribunal le 21 avril.

Quinze personnes, dont une douzaine de policiers et un directeur de la société de Matlala, ont été inculpées mercredi pour corruption dans l'attribution de cet appel d'offres.

Tous, à l'exception de Matlala, qui avait déjà reçu 50 millions de rands (2,9 millions de dollars) avant la résiliation du contrat, ont été libérés sous caution.

Décrit localement comme un « tenderpreneur », terme désignant les personnes qui ont fait fortune grâce à des contrats gouvernementaux, Matlala s'est retrouvé sous les feux de la rampe au niveau national après qu'un chef de police régional eut accusé les forces de l'ordre et le ministre sud-africain de la Police de se livrer à des activités criminelles.

Ces allégations ont entraîné la destitution du ministre et la mise en place d’une commission d’enquête officielle par le président, transformant cette affaire en un véritable spectacle national.

Diffusées quotidiennement à la télévision et à la radio, les audiences sont devenues un feuilleton suivi de près par les Sud-Africains.

Une enquête parlementaire distincte examine également les allégations selon lesquelles des officiers supérieurs auraient entretenu des liens corrompus avec des chefs du crime organisé et auraient accepté de l’argent en échange de faveurs.

Matlala a été arrêté en mai de l'année dernière dans le cadre de la tentative d'assassinat de son ex-compagne Thobejane en 2023.

Son nom avait déjà été évoqué dans le scandale de l'hôpital de Tembisa, où plus de 2,2 milliards de rands (129 millions de dollars) auraient été détournés.

L'affaire de l'hôpital de Tembisa a coûté la vie à la lanceuse d'alerte Babita Deokaran en 2021, lorsqu'elle a été abattue de neuf balles devant son domicile.