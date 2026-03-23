Afrique du Sud : les restes des Khoisan restitués par l'Europe, réinhumés

Le gouvernement sud-africain a réinhumé les restes de 63 membres du peuple khoisan qui ont été restitués par l’Europe.

Les Khoisan sont les membres de l'une des plus anciennes communautés autochtones d'Afrique australe, dont certains corps avaient été expédiés vers des musées européens il y a plus d'un siècle.

Lundi, les restes de ces 63 défunts ont été inhumés dans un monument historique à Steinkopf, dans la province du Cap-Nord, lors d'une cérémonie à laquelle a assisté le président Cyril Ramaphosa.

Des rangées de tombes fraîchement creusées bordaient le site tandis que les cercueils en bois, dont certains étaient recouverts de vêtements traditionnels, étaient disposés côte à côte.

Les chefs traditionnels ont prononcé des prières, marquant ainsi un adieu ancré dans le rituel.

Six des dépouilles ont été rapatriées du Hunterian Museum de l’université de Glasgow en Écosse, tandis que les autres étaient conservées dans les musées Iziko en Afrique du Sud.

Les autorités sud-africaines ont indiqué que les dépouilles rapatriées de Glasgow avaient été exhumées de tombes entre 1868 et 1924.

Au cours de l’un des épisodes les plus sombres du colonialisme, une Khoisan nommée Sarah Baartman a été emmenée en Europe au début du XIXe siècle par un médecin britannique et présentée comme une curiosité anatomique — la « Vénus hottentote », que les gens pouvaient voir et toucher moyennant finance.