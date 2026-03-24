ONU : la traite transatlantique, "crime le plus grave contre l’humanité" ?

L’ONU doit examiner mercredi un projet de résolution reconnaissant la traite transatlantique des esclaves comme ''le crime le plus grave contre l’humanité.''

L’initiative est portée par le Ghana qui bénéficie d’un mandat de l’Union Africaine. Lundi Accra a appelé les nations unies à se prononcer en faveur du texte.

''Certains ont exprimé la crainte que le fait de qualifier la traite et l'esclavage racialisé des Africains de crime le plus grave contre l'humanité ne crée une hiérarchie parmi les atrocités historiques. Avec tout le respect que je vous dois, cette interprétation est erronée. Premièrement, la résolution ne classe pas les souffrances par ordre d’importance, ni ne tente d’établir une hiérarchie juridique des crimes contre l’humanité. Chaque atrocité, génocide, apartheid, violence coloniale et autres crimes reconnus par le droit international restent sans équivoque condamnés. La résolution identifie simplement le mécanisme historique qui a fondamentalement restructuré le monde.'', a déclaré Samuel Yao Kumah, représentant permanent du Ghana auprès des Nations Unies.

Entre le milieu du 15e siècle et la fin du 19e siècle, plus de 12 millions d’africains ont été déportés vers les Amériques et les îles atlantiques. Plus d’un million périrent pendant la traversée. Pour le Ghana, le projet soumis à l’examen de l’ONU vise à honorer la mémoire des victimes.

''Soutenir cette résolution n’est pas un acte d’accusation, c’est un acte de reconnaissance. C’est l’affirmation que la communauté internationale possède la confiance morale nécessaire pour nommer les réalités historiques et en tirer les leçons. La traite et l’esclavage racialisé des Africains ont façonné le monde dont nous avons hérité. Reconnaître cette vérité honore non seulement la mémoire de ceux qui ont souffert, mais aussi les principes universels de dignité, d’égalité et de justice sur lesquels cette organisation a été fondée.'', a affirmé Samuel Yao Kumah.

L’examen du texte coïncide avec la célébration le 25 mars, de la journée du souvenir des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves.