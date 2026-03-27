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Des Béninois saluent la résolution de l'ONU sur la traite négrière

Des statues représentant des esclaves à l'exposition "De l'esclavage à la liberté" au National Underground Railroad Freedom Center de Cincinnati, le 22 février 2007.   -  
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AP Photo/The Madison Courier, Ken Ritchie
By Rédaction Africanews

Bénin

Un moment ‘’ historique’’, c’est ainsi que des béninois qualifient l’adoption par les Nations unies d’une résolution reconnaissant la traite transatlantique comme ''crime le plus grave contre l’humanité''.

Bien que non contraignant, le texte exige la « la restitution rapide et sans entrave » des biens culturels œuvres d’art, monuments, archives et objets de musée à leurs pays d’origine, sans frais ni condition.

''C'est un moment historique. L'ONU a reconnu la traite des esclaves africains comme le crime le plus grave contre l'humanité ; c'est une reconnaissance forte des injustices subies par les Africains et leurs descendants.'', a déclaré Wenceslas Avosse, technicien audiovisuel.

Entre le milieu du 15e siècle et la fin du 19e siècle, plus de 12 millions d’africains ont été déportés vers les Amériques et les îles atlantiques. Plus d’un million périrent pendant la traversée.

''Il ne s'agit pas de reconnaître les choses pour le simple plaisir de les reconnaître. La traite des esclaves a causé trop de dégâts à l'Afrique, à l'Afrique tout entière.'', explique Hubert Klebo, Habitant de Cotonou.

L'Union africaine salue la résolution de l'ONU sur l'esclavage comme ''une étape importante vers la vérité, la justice et la guérison''.

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