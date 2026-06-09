Ukraine : des frappes à Zaporijjia et Soumy font trois morts et des dizaines de blessés

À Zaporijjia, dans le sud-est du pays, les autorités régionales ont annoncé la mort de deux femmes et fait état de 18 blessés, dont quatre enfants, après une attaque visant un quartier d’habitation. Les secours ont évacué des habitants, pris en charge les victimes et combattu plusieurs incendies déclenchés par les frappes. Des immeubles, des maisons, des véhicules et des stands de marché ont été endommagés, tandis que des débris recouvraient les rues environnantes. Le chef de l’administration militaire régionale, Ivan Fedorov, a affirmé que des infrastructures civiles avaient été touchées. Plus au nord-est, dans la région de Soumy, un drone a frappé un immeuble résidentiel de cinq étages à Konotop. Les équipes de secours ont déployé des chiens de recherche et du matériel spécialisé pour fouiller les décombres à la recherche d’éventuels survivants. Les autorités locales ont indiqué qu’une femme âgée avait été tuée et que trois autres personnes, dont un enfant, avaient été blessées. Ces attaques s’inscrivent dans une nouvelle vague d’échanges de drones entre les deux pays. La Russie a affirmé avoir intercepté 310 drones ukrainiens au cours de la nuit. De son côté, l’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les forces russes avaient lancé 155 drones contre son territoire, dont 124 auraient été abattus ou neutralisés. Ces chiffres illustrent l’intensité de la guerre aérienne et la pression croissante exercée sur les populations civiles bien au-delà des zones de combat.