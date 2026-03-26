Alors qu'une crise énergétique mondiale se dessine à l'horizon, l’Espagne se tourne vers l’Algérie pour sécuriser son approvisionnement en gaz.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, était ce jeudi à Alger pour renforcer ce partenariat stratégique. Une visite qui prend tout son sens alors que la guerre au Moyen-Orient fait planer le spectre d’une pénurie.

L' Algérie est également un fournisseur de gaz stable, fiable et constant. Depuis trois ans, elle est le premier fournisseur de gaz naturel de notre pays. Je tenais à le préciser aujourd'hui au président Tebboune lors de notre rencontre. Aujourd’hui, nous avons convenu de renforcer ce partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie, a tenu à souligner José Manuel Albares Bueno, ministre espagnol des Affaires étrangères.

Depuis la guerre en Ukraine, Alger est devenu un acteur clé en Europe, fournissant une alternative aux approvisionnements russes. Par ailleurs, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé la réactivation du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec l’Espagne, signé en 2002 mais gelé depuis des années.