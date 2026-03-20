Soudan : l'aïd al-Fitr sans saveur pour les déplacés

Des déplacés soudanais se sont rassemblés pour les prières de l'Aïd dans le camp de Tawila, au Darfour-Nord. Mais le cœur était-il à la fête pour ces populations touchées par la guerre qui déchire le pays depuis avril 2023 ?

Le conflit opposant l’armée aux paramilitaires a fait des dizaines de milliers de morts et contraint plus de 11 millions de personnes à fuir leur foyer. Alimentant l'une des crises humanitaires au monde selon l’ONU.

''Comment pouvons-nous célébrer l’Aïd alors que notre pays est dévasté ? Comment pouvons-nous profiter de l’ambiance de l’Aïd alors que nos cœurs sont lourds de chagrin ? Nous sommes profondément attristés car nous avons perdu tant de personnes, que Dieu nous accorde la patience.’’, s'interroge Tayseer Adam, femme déplacée vivant dans le camp de Tawila.

L’année dernière, l’Organisation des nations unies avait besoin de 26 millions de dollars pour venir en aide aux soudanais. Cette année encore, la situation reste préoccupante.

''Nous appelons les organisations humanitaires à venir en aide aux personnes qui se trouvent ici : à leur fournir un abri et des produits de première nécessité, à prendre soin de nos enfants et à répondre à leurs besoins. Nous leur demandons également de reconnaître que les femmes sont confrontées à des difficultés particulières et que nous avons un besoin urgent de services adaptés à nos besoins.'', souligne Marwa Issa Mohamed, femme déplacée vivant dans le camp de Tawila.

Ces populations n’attendent qu’une chose, le retour de la stabilité dans leur pays pour vivre dignement.