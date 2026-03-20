Guerre au Moyen-Orient : l'OMC alerte sur la hausse des prix de l'énergie

La persistance de la hausse des prix du pétrole et du gaz cette année pourrait perturber les prévisions commerciales cette année, a averti jeudi, l’Organisation mondiale du commerce.

C‘était lors de la publication de ses prévisions régulières sur le commerce mondiale à Genève en Suisse. Le rapport de l’OMC fait état d’une situation déjà morose bien avant la guerre au Moyen-Orient.

Mais pourrait l’être davantage avec le choc énergétique provoque ce conflit. Le bail du Brent, la référence en matière de l’or noir dépassant les 155 dollars.

‘’ Si elle se prolonge, toutefois, la récente hausse des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient pourrait réduire de 0,5 point de pourcentage supplémentaire la croissance du volume des échanges commerciaux hors marchandises cette année, la faisant passer de 1,9 % à 1,4 %. Une tendance similaire est attendue dans le commerce des services, où les projections de base indiquent que la croissance du volume des échanges mondiaux de services commerciaux ralentira, passant de 5,3 % l'année dernière à 4,8 % cette année, avant de remonter à 5,1 % l'année prochaine.’’, a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce.

La situation demeure tendue. L'Iran multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques des pays du Golfe. Alors que le détroit d'Ormuz est bloqué depuis début mars.