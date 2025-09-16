L’OMC franchit un tournant historique pour la pêche durable

Ce lundi 15 septembre, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a célébré l’entrée en vigueur de son premier accord multilatéral centré sur la durabilité environnementale : l’Accord sur les subventions à la pêche.

Ratifié par plus des deux tiers de ses membres, il vise à interdire les subventions gouvernementales les plus nocives, responsables de la surpêche et de la dégradation des stocks marins.

Adopté lors de la 12ᵉ Conférence ministérielle de l’OMC en juin 2022, l’Accord prohibe les aides à la pêche illégale, à la surexploitation des stocks et à la pêche en haute mer non réglementée. Il établit également des mécanismes de soutien aux pays en développement, via le Fonds OMC pour la pêche, afin de les aider à gérer durablement leurs ressources halieutiques.

Pour la Directrice générale, Ngozi Okonjo-Iweala, « l’accomplissement d’aujourd’hui est une étape majeure dans la gouvernance commerciale mondiale » et constitue « une chance inespérée de garantir des ressources durables aux générations futures ». Elle souligne que cet accord illustre la capacité des membres de l’OMC à coopérer pour répondre aux enjeux globaux de manière concrète et responsable.

Avec environ 35 % des stocks mondiaux de poissons surexploités et 22 milliards de dollars de subventions jugées nocives chaque année, l’Accord constitue un signal fort en faveur de la protection de la biodiversité marine, de la sécurité alimentaire et du développement durable. Il marque ainsi un tournant historique pour le commerce multilatéral et la préservation des océans.