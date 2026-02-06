Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Malawi : 15 jours de réserves de carburant, mais des prix toujours en hausse

AP   -  
Copyright © africanews
Screenshot from agency footage.
By Rédaction Africanews

Malawi

Le Malawi dispose désormais de réserves de carburant pour 15 jours, un niveau inédit depuis près de cinq ans.

Une amélioration importante, mais encore insuffisante, avertissent les experts. Malgré ces réserves, les prix du carburant continuent de grimper, pesant sur les ménages. En janvier, le gouvernement a augmenté l’essence et le diesel de plus de 40 %, la deuxième hausse en quatre mois. Depuis l’arrivée au pouvoir de Mutharika en octobre, les prix ont respectivement augmenté de 95 % pour l’essence et 80 % pour le diesel. Le gouvernement prévoit d’augmenter les réserves à 30 jours. Objectif : stabiliser les prix et freiner la flambée sur le marché noir, qui touche encore de nombreux Malawiens.

Parallèlement, les autorités cherchent à améliorer les finances publiques et négocient un nouveau programme d’aide avec le Fonds monétaire international. Si la situation s’améliore, le Malawi reste fragile. Les experts appellent à des mesures continues pour garantir un approvisionnement stable et éviter de nouvelles pénuries.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.