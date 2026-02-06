Malawi : 15 jours de réserves de carburant, mais des prix toujours en hausse

Le Malawi dispose désormais de réserves de carburant pour 15 jours, un niveau inédit depuis près de cinq ans.

Une amélioration importante, mais encore insuffisante, avertissent les experts. Malgré ces réserves, les prix du carburant continuent de grimper, pesant sur les ménages. En janvier, le gouvernement a augmenté l’essence et le diesel de plus de 40 %, la deuxième hausse en quatre mois. Depuis l’arrivée au pouvoir de Mutharika en octobre, les prix ont respectivement augmenté de 95 % pour l’essence et 80 % pour le diesel. Le gouvernement prévoit d’augmenter les réserves à 30 jours. Objectif : stabiliser les prix et freiner la flambée sur le marché noir, qui touche encore de nombreux Malawiens.

Parallèlement, les autorités cherchent à améliorer les finances publiques et négocient un nouveau programme d’aide avec le Fonds monétaire international. Si la situation s’améliore, le Malawi reste fragile. Les experts appellent à des mesures continues pour garantir un approvisionnement stable et éviter de nouvelles pénuries.