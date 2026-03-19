Maroc : l'or considéré come placement sûr pour préserver son patrimoine

Au cœur de la vieille ville de Rabat, on trouve une multitude de bijouteries proposant une collection variée de bijoux traditionnels et modernes.

Le bijoutier Abdellatif Alaoui exerce dans ce domaine depuis 1992.

Il dispose une sélection de pièces traditionnelles sur son comptoir. Chacune est réalisée avec soin, avec des détails et des ornements raffinés.

On trouve des broches aux motifs traditionnels, ainsi qu'une grande variété de bracelets et de bagues. Parmi les autres articles, on trouve des ceintures et des boucles d'oreilles.

Les différents modèles répondent à tous les goûts.

On les achète généralement pour des occasions spéciales et des fêtes, notamment les mariages, les fiançailles et les cérémonies de baptême.

Ces vêtements sont le plus souvent portés par les femmes.

Ces créations modernes affichent un style très contemporain et sont bien plus abordables que les bijoux traditionnels.

Les collections d'Abdellatif s'adressent aussi bien aux acheteurs à la recherche d'un bijou qu'à ceux qui s'intéressent davantage à un bijou en or massif à des fins d'investissement.

« Il existe des modèles de bijoux en or à la fois traditionnels et modernes. Les bijoux traditionnels se caractérisent par leur grande taille et leurs nombreuses décorations, qui attirent les clients. Quant aux modèles modernes, ils sont généralement préférés par les jeunes, car ils présentent des détails plus légers, des formes plus petites et des styles contemporains, tout en étant plus abordables », explique Abdellatif Alaoui.

Il y a un flux constant de clients, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des magasins, qui regardent et comparent les prix avant d'acheter.

Cela témoigne de l'intérêt constant des Marocains pour l'or, tant sur le plan traditionnel qu'en tant que placement sûr.

Le cours de l'or a connu une hausse significative au cours des six derniers mois.

Le prix de l'or 24 carats est passé de 120 à 170 euros le gramme, tandis que celui de l'or 18 carats est passé de 110 à 150 euros le gramme, selon Mohammed Jbara, président de l'Association des artisans traditionnels de l'or et de l'argent de Rabat.

Jbara estime que la hausse du cours de l'or a entraîné un changement dans les habitudes d'achat des clients.

On observe une demande croissante pour les modèles traditionnels qui contiennent davantage d'or et moins de pierres précieuses, voire aucune.

C'est considéré comme un moyen de préserver son patrimoine ou de tirer profit de nouvelles hausses de prix.

« Il y a dix ans, le prix de l'or ne dépassait pas 30 euros le gramme, mais aujourd'hui, il a considérablement augmenté, bien au-delà des prévisions. Cela a incité les gens à en acheter, car ils y voient un investissement et un moyen efficace de mettre leur argent de côté et de le préserver », explique Jbara.

Dans l'atelier d'Hassan Gounzi, artisan joaillier spécialisé dans l'or et l'argent, l'or 24 carats est pesé avant d'être transformé en or 18 carats.

Des proportions précises d'argent et de cuivre sont ajoutées afin de garantir la résistance du métal et la qualité des pièces finies.

L'or est fondu avec de l'argent et du cuivre, puis passé dans une machine pour être aplati avant que les différents motifs ne soient découpés.

La fabrication artisanale de bijoux en or exige une grande précision.

« En respectant toutes ces étapes, on obtient un modèle bien fini », explique Hassan Gounzi.

Les motifs sont dessinés à la main sur l'or, puis fixés sur une feuille d'or. Des trous précis sont ensuite percés, que l'artisan suit pour découper l'or à l'aide d'outils manuels simples.

La précision de chaque étape est essentielle pour garantir que le produit final soit parfait et prêt à être exposé.

Le temps nécessaire à la réalisation de chaque pièce peut varier de trois heures à vingt jours, selon sa forme et sa taille.

Une fois la conception terminée, les pièces sont polies et lavées à l'aide d'une solution.

Gpunzi a constaté une évolution dans les produits qui se vendent.

« Depuis la hausse du cours de l'or ces derniers mois, la demande d'or a diminué, sauf chez ceux qui souhaitent mettre leur argent de côté. Pour ce faire, ils ont tendance à acheter de l'or traditionnel. Quant aux bijoux au design moderne, principalement destinés à la décoration, la demande a baissé », explique-t-il.

Les préférences d'achat varient selon les régions.

Dans le nord, on préfère l'or, tandis que dans le sud, on a tendance à privilégier l'argent.

Lors des mariages, on offre de l'or à la mariée, dont le statut s'élève en fonction de la quantité d'or qu'elle reçoit du marié.