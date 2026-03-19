Le Sénégal et la répression contre l'homosexualité

Assis dans un hôtel de luxe de la capitale du Sénégal, le jeune homme semblait nerveux, évitant souvent le contact visuel et gardant le dos contre un mur, face à l’entrée. Il a expliqué qu’il se cachait parce qu’il était homosexuel, après avoir été rejeté par sa famille et après que la police eut interrogé un ami.

Né dans la ville de Touba, au cœur de la foi musulmane soufie au Sénégal, il a déclaré vivre avec un autre ami qui ignore son secret. C’est une histoire de plus en plus fréquente dans ce pays où l’homosexualité est illégale, et où le gouvernement est sur le point d’instaurer des peines de prison plus longues pour ce motif.

"Il y a beaucoup de peur", a-t-il dit. L’Associated Press n’a pas pu vérifier indépendamment son récit ni ceux d’autres personnes qui ont témoigné sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Le Sénégal est le dernier pays d’Afrique — où plus de la moitié des États ont des lois contre l’homosexualité — à envisager des sanctions plus sévères. L’Ouganda a récemment introduit la peine de mort pour "homosexualité aggravée", suscitant une indignation internationale.

Le gouvernement critique les “actes contre nature”

Plus tôt cette année, le Premier ministre Ousmane Sonko a proposé d’augmenter la peine pour les "actes contre nature" — une expression utilisée dans la loi sénégalaise pour désigner l’homosexualité — d’un maximum de cinq ans de prison et une amende à un maximum de dix ans.

La loi a été adoptée le 11 mars et doit encore être promulguée par le président pour entrer en vigueur, le président Bassirou Diomaye Faye étant attendu pour la signer.

Les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe sont criminalisées en vertu de l’article 319 du Code pénal, qui interdit les "actes contre nature". Le Sénégal, pays conservateur à majorité musulmane, a hérité du Code pénal colonial français et de ses dispositions contre l’homosexualité, mais la loi était auparavant appliquée de manière sporadique.

Le ministère sénégalais de la Justice et la présidence n’ont pas répondu aux questions concernant le durcissement des peines. Plusieurs analystes locaux ont refusé de s’exprimer sur le sujet, invoquant la peur de représailles.

Les médias locaux ont signalé des dizaines d’arrestations depuis début février, dont celle du journaliste connu Pape Biram Bigué Ndiaye, qui a ensuite été libéré. La police de Dakar a indiqué avoir plusieurs affaires en cours d’enquête.

Après l’arrestation d’une douzaine d’hommes homosexuels à Dakar, Human Rights Watch a décrit une intensification de la rhétorique anti-LGBTQ+, notant que le Parlement sénégalais avait déjà tenté, sans succès, en 2022 et 2024, d’alourdir les sanctions contre l’homosexualité.

L’organisation a indiqué que l’opposition publique à l’homosexualité a parfois pris des formes extrêmes : en octobre 2023, dans la ville de Kaolack, "une foule a exhumé le corps d’un homme qu’elle croyait homosexuel, l’a traîné dans les rues et l’a brûlé sur la place publique". L’incident est devenu viral.

Des accusations infondées autour du VIH

Lors d’une manifestation à Dakar en février contre ce que les participants ont qualifié de "transmission intentionnelle du VIH", des slogans anti-homosexuels ont été scandés. Cette accusation est couramment utilisée au Sénégal pour désigner tout acte sexuel impliquant une personne séropositive.

Le groupe And Samm Djiko Yi ("Ensemble pour la préservation des valeurs") a organisé les manifestations récentes et mené la campagne pour l’augmentation des peines de prison.

Son fondateur, Serigne Ababacar Mboup, a présenté sa lutte contre "l’agenda homosexuel" comme essentielle, affirmant qu’un agenda LGBTQ+ serait imposé au Sénégal alors que les Nations unies et les pays occidentaux montrent une acceptation croissante des droits des homosexuels.

"L’homosexualité est contraire à nos coutumes, à nos valeurs et à nos croyances", a-t-il déclaré à l’AP. "Nous n’essayons pas de vous imposer quoi que ce soit, alors en retour, apprenez à respecter les gens et leurs positions, surtout sur les questions de société."

Une ONG s’inquiète pour l’avenir

Free Senegal, un groupe qui aide à relocaliser les personnes LGBTQ+ poursuivies, affirme que la situation s’est détériorée. L’organisation gérait une maison sûre à Dakar jusqu’en 2025, avant de la fermer par crainte que des voisins n’alertent les autorités.

Un porte-parole du groupe a indiqué que la montée des organisations homophobes et la "liberté d’exprimer la haine envers la communauté LGBT" sont soutenues par des responsables politiques cherchant un appui électoral.

Free Senegal fait partie des organisations qui tentent de protéger la communauté LGBTQ+ au Sénégal. Le porte-parole a ajouté que le manque de financement constitue également un défi majeur.

Certaines personnes fuient le pays. Un homme ayant fui vers la France en 2000, après que son apparition dans un documentaire sur les droits des homosexuels a provoqué des représailles, contribue désormais à diriger Free Senegal à distance.

Sa voix s’est brisée lorsqu’il a évoqué auprès de l’AP le moment où ses voisins l’ont confronté, ainsi que l’hostilité persistante envers les personnes LGBTQ+ dans son pays d’origine. "Je ne peux pas retourner au Sénégal", a-t-il déclaré.