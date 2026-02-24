Sénégal : le gouvernement veut durcir les peines de prison contre l'homosexualité

Le Premier ministre sénégalais a dévoilé mardi un projet de loi qui doublerait la peine maximale encourue pour les relations homosexuelles, les rendant passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison, dans le cadre d'une répression condamnée par les organisations de défense des droits humains.

"Quiconque commet un acte contre nature sera puni de cinq à dix ans d'emprisonnement," contre un à cinq ans en vertu de la loi actuelle, a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko au Parlement. Le projet de loi prévoit également une peine de trois à sept ans de prison pour "toute personne qui fait la promotion" des relations homosexuelles, a ajouté M. Sonko.

Les ministres ont transmis le projet de loi à l'Assemblée nationale après l'avoir approuvé la semaine dernière, à la suite de multiples arrestations de personnes accusées d'avoir eu des relations homosexuelles.

La gendarmerie de Dakar a annoncé ce mois-ci avoir arrêté 12 hommes, dont plusieurs célébrités, pour diverses infractions présumées, notamment des "actes contre nature" et la transmission volontaire du VIH/SIDA. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont dénoncé ces arrestations fondées sur des lois homophobes, ainsi que la criminalisation croissante des relations entre personnes de même sexe dans le pays.

Les médias sénégalais ont également publié ces derniers jours des articles sur ces arrestations, les associant souvent à une affaire distincte de violences sexuelles sur des enfants au risque d'alimenter les amalgames homophobes. Dans cette seconde affaire, les enquêteurs ont démantelé un gang accusé de violences sexuelles sur des mineurs, arrêtant 14 personnes.

Le projet de loi présenté au Parlement concerne à la fois les relations homosexuelles et les abus sexuels sur des enfants. "Si l'acte est commis avec un mineur, la peine maximale sera appliquée," a déclaré M. Sonko aux législateurs. Il a ajouté que le projet de loi modifiait le code pénal afin de stipuler que "tout acte sexuel ou de nature sexuelle entre deux personnes du même sexe constitue un acte contre nature."

Ces dernières années, le sujet de l'homosexualité a suscité la controverse au Sénégal, où la promotion des droits des personnes LGBTQ+ est souvent dénoncée comme un outil utilisé par les Occidentaux pour imposer des valeurs étrangères. Des associations religieuses ont organisé des manifestations ces dernières années pour réclamer des sanctions plus sévères.

La date du vote du nouveau projet de loi au Parlement n'a pas encore été annoncée.