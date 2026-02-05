Nigeria : le président Tinubu déploie l'armée à Kaiama

Un bataillon de l'armée nigériane est arrivé à Kaiama mercredi, dans l'Etat de Kwara, dans le centre-ouest du pays, seulement quelques heures après une attaque meurtrière perpétrée par des hommes armés ayant fait au moins 162 morts en majorité des musulmans.

Des recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres corps. Ce bilan n'a toutefois pas été confirmé par la police. Selon les autorités locales, ces victimes avaient refusé de se faire enrôler par les djihadistes dans une croyance étrange qui prône la violence plutôt que la paix et le dialogue. Le président nigérian a imputé la responsabilité de cette sanglante attaque aux terroristes de Boko Haram et ordonné le déploiement de ses hommes afin de rétablir le calme dans une zone en proie à une insécurité multifactorielle.

Entre, les groupes djihadistes qui accentuent la pression sur les Etats et les gangs armés qui pillent les villages et kidnappent des personnes pour obtenir des rançons, en passant par des violences intercommunautaires, l'état fédéral a du mal à exister. Dans un communiqué, Bola Tinubu a dénoncé une attaque lâche et bestiale.