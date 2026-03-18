L'Iran célèbre les funérailles d'Ali Larijani et d'autres chefs militaires

La télévision d'État iranienne a diffusé en direct des images du cortège funèbre d'Ali Larijani, haut responsable de la sécurité iranienne, ainsi que du chef assassiné de la force Basij, composée exclusivement de volontaires et relevant des Gardiens de la Révolution, et d'autres personnalités, à Téhéran.

Des milliers de personnes se sont pressées le long du cortège funèbre tandis que le corps de Larijani et celui de son fils, également tué lors d'une frappe israélienne, défilaient sur la plate-forme d'un semi-remorque ornée d'images des défunts. Les gens agitaient des drapeaux iraniens lors des funérailles.

L'armée israélienne a tué Ali Larijani, haut responsable iranien de la sécurité, lors d'une frappe menée dans la nuit, ainsi que le général Gholam Reza Soleimani, chef de la force Basij des Gardiens de la Révolution, connue pour son rôle dans la répression des manifestations.

En réponse à l'assassinat par Israël d'Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien et l'une des figures les plus puissantes du pays, les Gardiens de la révolution, une force paramilitaire, ont déclaré mercredi avoir tiré sur le centre d'Israël des missiles à ogives multiples, qui ont plus de chances d'échapper aux systèmes de défense antimissile et peuvent submerger les systèmes de suivi radar.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir lancé des missiles à ogives multiples de type Khorramshahr-4 et Qadr pour venger l'assassinat de Larijani. Des images filmées par l'Associated Press montraient au moins un missile larguant des armes à sous-munitions au-dessus d'Israël.

Mercredi, l'Iran a lancé une attaque contre la vaste province orientale de l'Arabie saoudite, où se trouvent bon nombre de ses gisements pétroliers, ainsi que contre le Koweït, Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis.