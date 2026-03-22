Guerre au moyen-Orient : tensions extrêmes entre l’Iran et les États-Unis

Nouvelle escalade verbale entre les Etats-Unis et l'Iran. Téhéran averti qu'il s'attaquera aux infrastructures stratégiques américaines au Moyen-Orient si Donald Trump mettait à exécution sa menace de « réduire en cendres » les centrales électriques iraniennes.

En cause la fermeture du détroit d'Ormuz, cette impasse a secoué les marchés et fait flamber les prix du pétrole, le Brent de la mer du Nord s'échangeant désormais à plus de 105 dollars le baril, alors que les inquiétudes grandissent quant aux conséquences à long terme pour l'économie mondiale.

Donald Trump sur son réseau social a menacé d'anéantir toutes centrales électriques de l'Iran, si ce dernier ne lève pas le blocus sur ce passage maritime. Alors que le conflit déclenché le 28 février par l’offensive conjointe des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran, entre dans sa quatrième semaine les attaques se poursuivent au Moyen-Orient.

Après avoir laissé entendre qu’il pourrait mettre fin à la guerre, Trump a intensifié la pression sur les dirigeants iraniens, annonçant un compte à rebours concernant le blocus de facto imposé par la République islamique sur cette voie commerciale cruciale.

Dimanche aux premières heures, l’armée israélienne a dit mener des frappes « au coeur de Téhéran », sans plus de détails. Tôt le matin, des explosions ont aussi été entendues à Jérusalem par des journalistes AFP, après le déclenchement d’une alerte aux missiles iraniens