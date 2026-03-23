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L'Iran menace de frapper des centrales électriques à travers le Moyen-Orient

Des missiles tirés depuis l'Iran ont sillonné le ciel au-dessus du centre d'Israël, tôt ce lundi 23 mars 2026.   -  
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Ohad Zwigenberg/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Iran

Alors que les inquiétudes grandissent à Téhéran quant à l’arrivée potentielle de Marines américains dans la région, le Conseil de défense iranien a mis en garde contre toute idée d’invasion.

L'Iran a averti lundi qu'il frapperait des centrales électriques à travers le Moyen-Orient si le président américain Donald Trump mettait à exécution sa menace de bombarder des centrales électriques sur son territoire.

La République islamique a menacé de miner « tout le golfe Persique » en cas d'invasion.Cette menace met en péril à la fois l'approvisionnement en électricité et en eau dans les États arabes du Golfe, d'autant plus que ces nations désertiques regroupent leurs centrales électriques et leurs usines de dessalement, essentielles à l'approvisionnement en eau potable.

À la suite de l’annonce de Téhéran, l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars a publié une liste de ces installations, y compris la centrale nucléaire des Émirats arabes unis.

Au cours du week-end, l’Iran a lancé des missiles visant Dimona en Israël, près d’une installation clé de son programme d’armes atomiques, soupçonné de longue date.

L’installation israélienne n’a pas été endommagée par cette salve.Israël a lancé de nouvelles attaques lundi contre la capitale iranienne, affirmant avoir « entamé une vague de frappes à grande échelle » contre des cibles d’infrastructure à Téhéran, sans donner plus de détails dans l’immédiat.

Téhéran menace de miner le golfe Persique en cas d’invasion. Les États-Unis tentent de rouvrir le détroit d’Ormuz, l’étroite embouchure du golfe Persique, au trafic énergétique.

L’Iran a fermé le détroit, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial ainsi que d’autres matières premières importantes, en réponse aux frappes américaines et israéliennes.

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