CAN 2025 : le Sénégal réclame une enquête pour '' corruption'' visant la CAF

Sénégal
Le Sénégal réclame l'ouverture d’une enquête internationale pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la Confédération africaine de football dans un communiqué officiel publié mercredi.
Au centre de l'initiative, la décision de la CAF d’attribuer le titre de champion d’Afrique 2025 au Maroc sur tapis vert. Les autorités sénégalaises prévoient aussi de saisir des juridictions internationales compétentes dont le TAS, le tribunal arbitral du sport.
La riposte s’organise donc face à ce que le pays de la Teranga considère comme considèrent comme une injustice. ‘’ après une victoire acquise sur le terrain’’. Alors que le Jury d’appel de la Confédération africaine de football dit s’être appuyée sur les articles 82 et 84 du règlement. En lien avec le refus de joueur ou la décision de quitter le terrain prise par une équipe.
La décision de la CAF fait débat. Certains pensent même que la meilleure option serait de rejouer la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Il y a deux mois, le Sénégal avait battu le Maroc par 1 but à 0.
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