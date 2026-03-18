Kenya : un nouveau congé menstruel pour les employées du comté de Nairobi

Tout a commencé par une conversation informelle lors d’un déjeuner entre un gouverneur de comté et ses ministres au sujet des douleurs menstruelles d’une collègue. Cette discussion a abouti à une première au Kenya : le droit pour les employées de prendre un congé menstruel.

La nouvelle politique est entrée en vigueur en décembre 2025. Elle accorde aux employées de l’administration du comté de la capitale, Nairobi, deux jours de congé par mois pour faire face à la douleur et à l’inconfort liés aux menstruations, dans le but d’améliorer la productivité et le bien-être.

Le gouverneur Johnson Sakaja a déclaré à l'Associated Press que le gouvernement national du Kenya s'était montré intéressé par la mise en œuvre de cette mesure, tout comme d'autres gouverneurs de comté.

"Votre plus grand atout, c'est votre personnel," a déclaré M. Sakaja, qui a piloté cette nouvelle pratique et supervise une administration où plus de la moitié des 18 000 employés sont des femmes. "Cela commence par respecter la dignité de son propre personnel, pour qu'il se sente respecté et valorisé."

Il y a eu peu d’opposition publique. Des détracteurs ont affirmé que cette politique pourrait dissuader les employeurs d’embaucher davantage de femmes, mais M. Sakaja n’est pas d’accord, estimant que les femmes sont plus performantes que les hommes lorsqu’elles sont soutenues.

Les femmes dirigent actuellement les portefeuilles des affaires et de la santé du gouvernement du comté de Nairobi.

"De nombreuses politiques du travail ont été rédigées il y a de nombreuses années par des hommes," a déclaré le gouverneur. "Les droits des femmes ne sont pas un frein à la productivité. Ils constituent un atout qui favorise la productivité. Il s’agit en réalité d’un investissement dans votre main-d’œuvre."

Il a ajouté qu’il n’y aurait pas d’impact financier, car le comté dispose de plus d’une personne pour chaque poste. "Ce ne sera pas la fin du monde si trois ou quatre personnes d’un service sont absentes pendant un jour ou deux," a-t-il déclaré.

Un problème de santé légitime

Le Japon a adopté une politique de congé menstruel en 1947. Le dernier pays en date à l’avoir fait est l’Espagne, en 2023. Parmi les autres pays, on peut citer l’Indonésie et la Corée du Sud.

En Afrique, seule la Zambie dispose d’une politique nationale de congé menstruel. Elle permet aux travailleuses de prendre un jour par mois sans avoir à fournir de certificat médical.

Les défenseurs de cette mesure affirment que de telles politiques reconnaissent les menstruations comme un problème de santé légitime sur le lieu de travail.

"Les retours que nous avons reçus, en particulier de la part du personnel travaillant dans l’administration publique, indiquent que c’est très rafraîchissant. Et lorsqu’elles reviennent, elles sont capables de travailler encore mieux," a déclaré Janet Opiata, responsable des ressources humaines du comté de Nairobi.

Au moins 12 femmes de son département, dont une directrice principale, ont bénéficié de ce congé en février, a précisé Mme Opiata.

Cette politique est un dispositif "sans questions, sans formulaires à remplir" et offre un congé payé en plus des congés maladie et des congés annuels payés habituels prévus par le droit du travail. Nairobi a mis en œuvre cette politique au moyen d’un décret du Conseil des ministres et d’une note interne du service des ressources humaines.

Un "bon début"

Marion Kapuya, une agente du fisc de 25 ans employée par le comté, affirme que cette politique a déjà fait la différence. "Travailler en souffrant ou en ressentant une gêne peut entraîner des erreurs ou une baisse de productivité," a-t-elle déclaré. "Lorsque vous prenez ce congé et que vous êtes soulagée de la douleur, vos performances sont excellentes."

Elle a ajouté que la stigmatisation reste un obstacle important sur de nombreux lieux de travail. "Avant d’en arriver au point de dire : 'Excusez-moi, monsieur, j’ai mes règles et je ne me sens pas bien,' c’est tellement difficile," a-t-elle déclaré.

Le gouverneur du comté de Nairobi a déclaré avoir reçu des retours indiquant que, même avec cette politique, il pouvait être gênant de dire à un responsable que les jours de congé étaient liés aux règles.

Christine Akinyi, une employée du secteur privé à Nairobi, a qualifié ces deux jours de "bon début," mais a estimé qu’ils devraient être portés à quatre jours. Elle a toutefois exprimé une certaine inquiétude. "Les employeurs préféreront embaucher davantage d’hommes, car ceux-ci ne bénéficient pas de ces congés maladie," a-t-elle déclaré.

Une gynécologue basée à Nairobi, Eunice Cheserem, a déclaré que les douleurs menstruelles sévères étaient courantes chez 50 % des femmes qu’elle voyait dans sa clinique. Le Kenya ne dispose pas de données nationales sur les douleurs menstruelles.

"Si une femme souffre de douleurs menstruelles sévères, elle est en réalité incapable de fonctionner. Certaines ont des vomissements, de violents maux de tête, elles vomissent tout, elles ont la diarrhée, elles ont des crampes très terribles," a-t-elle déclaré. "Certaines réagissent aux analgésiques classiques, mais beaucoup ont besoin d’analgésiques très, très puissants pour pouvoir simplement fonctionner."

Pour Eunice Cheserem, le nouveau congé menstruel dans le comté de Nairobi offre le repos nécessaire et une chance aux femmes de prendre soin d’elles-mêmes.