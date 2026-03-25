Kenya : découverte de 32 corps dans un charnier à Kericho

Une macabre découverte secoue le Kenya. Dans la ville de Kericho, située dans la vallée du Rift, les autorités ont exhumé 32 corps, dont de nombreux enfants et des fœtus, dans un charnier découvert dans un cimetière local.

L’enquête a été ouverte après un signalement faisant état d’inhumations clandestines. La zone a rapidement été sécurisée par la police, tandis que des investigations ont été lancées pour déterminer l’origine des corps et les circonstances de leur présence sur le site.

Selon le médecin légiste du gouvernement, le Dr Richard Njoroge, les corps étaient entassés dans des sacs en jute. Parmi les victimes figurent sept adultes et 25 enfants, dont certains nouveau-nés et fœtus. Les autorités ont également découvert des parties de corps, ce qui complique davantage l’identification des victimes.

Les premières analyses suggèrent que certains corps pourraient provenir d’hôpitaux ou de morgues, sans qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été apportée. Des autopsies doivent être menées dans les prochains jours afin d’établir les causes des décès et d’éclaircir les circonstances de cette affaire.

Cette découverte intervient dans un contexte déjà marqué par des tragédies similaires dans le pays, notamment le scandale de Shakahola en 2023, où des centaines de corps avaient été retrouvés.

Les autorités promettent de faire toute la lumière sur cette affaire, qui suscite une vive émotion dans le pays.