Sommet “Africa Forward” : Emmanuel Macron est arrivé au Kenya 

Après un passage en Égypte, le président français Emmanuel Macron est arrivé à Nairobi au Kenya. Il prendra part ce lundi au sommet Africa Forward prévu les 11 et 12 mai. À son arrivée dimanche, il a rencontré le président kenyan William Ruto au Statehouse.

Pour la première fois, ce sommet Afrique-France orienté vers les investissements économiques se tient dans un pays anglophone.

Il s'agira aussi d'une première réunion avec les autres chefs d'État et de gouvernement de pays africains, sous l'égide du président français, depuis son élection en 2017. L’évènement précédent qui a eu lieu à Montpellier en 2021 consistait en une rencontre avec la société civile africaine.

La première journée de l'Africa Forward sera consacrée à un business forum. Des échanges sur d’autres sujets majeurs comme la restitution des biens culturels aux pays africains et le sport sont prévus ainsi qu’une rencontre avec des étudiants. Au programme mardi, des réunions avec d’autres dirigeants.

Le lendemain, mercredi 13 mai, Emmanuel Macron se rendra à Addis-Abeba en Éthiopie. Il y fera sa première visite du siège de l'Union africaine. Le président français doit aussi rencontrer le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.