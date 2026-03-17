Kenya : une démolition d'immeuble tourne au drame, au moins 4 morts

Un immeuble s’est effondré à Nairobi lors d’une opération de démolition, faisant au moins quatre morts et plusieurs blessés. Le drame s’est produit dans le quartier de Shauri Moyo, dans la capitale kényane.

Selon les autorités, le bâtiment faisait partie des structures destinées à être détruites dans le cadre du projet de régénération de la rivière Nairobi. Les circonstances exactes de l’effondrement restent pour l’instant inconnues.

D’après des témoins, plusieurs personnes se trouvaient à l’intérieur au moment du drame. Certains jeunes seraient entrés dans l’immeuble pour récupérer des matériaux, notamment du métal, lorsque la structure s’est brusquement effondrée.

Des habitants ont immédiatement tenté de porter secours aux victimes, tandis que les services d’urgence, appuyés par l’armée kényane, ont été déployés pour rechercher d’éventuelles personnes coincées sous les décombres. Au moins deux survivants ont été extraits des ruines.

Le bilan humain pourrait encore évoluer, alors que les opérations de secours se poursuivent.

Les effondrements de bâtiments sont relativement fréquents à Nairobi, où la pression immobilière est forte. Dans certains cas, des promoteurs contournent les règles de construction ou ne respectent pas les normes en vigueur.

En 2015, plusieurs effondrements avaient déjà fait une quinzaine de morts dans la capitale, poussant les autorités à auditer les bâtiments. Selon les résultats de ces contrôles, plus de la moitié des constructions à Nairobi ne respecteraient pas les normes de sécurité.