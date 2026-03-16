Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

"Plus aucun Kényan ne sera enrôlé pour la guerre en Ukraine " selon Nairobi

Musalia Mudavadi, se serrent la main à l'issue de leurs entretiens à la résidence Zinaida Morozova à Moscou, le lundi 16 mars 2026. (Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP)   -  
Copyright © africanews
AP
By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

Kenya

En visite à Moscou, le ministre kényan des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, a évoqué la question des ressortissants kényans enrôlés dans les rangs de l’armée russe pour la guerre en Ukraine, un sujet qui suscite l’inquiétude et la polémique à Nairobi.

Selon les estimations des services de renseignement kényans, plus de 1 000 ressortissants du pays combattraient actuellement aux côtés de l’armée russe dans la guerre en Ukraine. Lors de sa rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov, le diplomate kényan a annoncé qu’un accord avait été trouvé pour mettre fin au recrutement de citoyens kényans par le ministère russe de la Défense : je tiens à préciser que nous avons désormais convenu que les Kenyans ne seront plus enrôlés par le biais du département de la Défense ou du ministère russe de la Défense. Ils ne pourront plus rejoindre les forces spéciales, et nous tenons à le souligner.

Depuis le début du conflit en Ukraine, Moscou est régulièrement accusé de recruter des combattants étrangers. Certains s’engagent volontairement, attirés par des salaires élevés et des primes, tandis que d’autres affirment avoir été recrutés sous de faux prétextes, notamment pour des emplois civils en Russie.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.