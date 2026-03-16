"Plus aucun Kényan ne sera enrôlé pour la guerre en Ukraine " selon Nairobi

En visite à Moscou, le ministre kényan des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, a évoqué la question des ressortissants kényans enrôlés dans les rangs de l’armée russe pour la guerre en Ukraine, un sujet qui suscite l’inquiétude et la polémique à Nairobi.

Selon les estimations des services de renseignement kényans, plus de 1 000 ressortissants du pays combattraient actuellement aux côtés de l’armée russe dans la guerre en Ukraine. Lors de sa rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov, le diplomate kényan a annoncé qu’un accord avait été trouvé pour mettre fin au recrutement de citoyens kényans par le ministère russe de la Défense : je tiens à préciser que nous avons désormais convenu que les Kenyans ne seront plus enrôlés par le biais du département de la Défense ou du ministère russe de la Défense. Ils ne pourront plus rejoindre les forces spéciales, et nous tenons à le souligner.

Depuis le début du conflit en Ukraine, Moscou est régulièrement accusé de recruter des combattants étrangers. Certains s’engagent volontairement, attirés par des salaires élevés et des primes, tandis que d’autres affirment avoir été recrutés sous de faux prétextes, notamment pour des emplois civils en Russie.