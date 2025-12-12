Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Maroc : 22 familles évacuées d'urgence après un effondrement meurtrier à Fès

Les secours recherchent des survivants parmi les décombres de deux bâtiments effondrés à Fès, au Maroc, mercredi 10 décembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Effondrement

Après l’effondrement meurtrier d’un immeuble à Fès, 22 familles ont été évacuées en urgence.

Les autorités locales ont affirmé avoir agi rapidement pour sécuriser les lieux et éviter tout nouveau risque pour les habitants.

Une inspection technique approfondie est en cours pour évaluer la solidité des bâtiments voisins et mesurer l’étendue des dégâts. Le Laboratoire Public d’Essais et d’Études a été chargé de réaliser une expertise afin de déterminer les causes précises de l’effondrement.

Dans l’attente des conclusions, les familles sinistrées restent dans l’incertitude, ne pouvant regagner leurs logements avant l’aval des autorités.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.