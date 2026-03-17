Kenya : deux personnes inculpées à Nairobi pour trafic présumé de fourmis

Un ressortissant chinois et son coaccusé kényan ont été inculpés devant un tribunal de Nairobi pour leur implication présumée dans un trafic illégal de fourmis.

Présentés devant la magistrate principale Irene Gichobi, au tribunal de l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA), les deux hommes ont rejeté l’ensemble des accusations portées contre eux, notamment le commerce illégal d’espèces sauvages et l’entente en vue de commettre une infraction.

Selon les éléments de l’accusation, l’affaire s’inscrit dans le cadre de la législation sur la protection de la faune sauvage. Les prévenus sont poursuivis pour commerce d’espèces vivantes sans autorisation, en violation de la loi en vigueur, une infraction passible d’une amende minimale d’un million de shillings kényans, d’une peine d’emprisonnement d’au moins douze mois, ou des deux. Une seconde charge, liée à un complot en vue de commettre un crime, pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison, sans possibilité d’amende.

Les faits remontent au 10 mars 2026, date à laquelle les deux hommes ont été interpellés en possession de 1 948 fourmis de jardin, soigneusement conservées dans des tubes spécialisés, ainsi que de 300 autres spécimens dissimulés dans des rouleaux de papier toilette. Ils ne détenaient aucun des permis exigés par la réglementation kényane pour la manipulation ou la commercialisation d’espèces sauvages.

L’avocat de Zhang Kequn, David Lusweti, a affirmé que ses clients ignoraient le caractère illégal de leurs actes. Selon lui, ils considéraient ces fourmis comme un phénomène naturel et y voyaient une opportunité économique, pensant pouvoir les exporter et en tirer des revenus.

Les accusés ayant plaidé non coupables, l’affaire sera examinée lors d’un procès complet au cours duquel l’accusation présentera ses preuves et ses témoins. En attendant, le tribunal a ordonné leur maintien en détention provisoire, dans l’attente de la décision concernant leur éventuelle libération sous caution.