Génocide au Rwanda : Agathe Habyarimana perd le non-lieu en appel, en France

Génocide des Tutsis au Rwanda
La Cour d’appel de Paris a annulé mercredi, le non-lieu accordé l’année dernière à la veuve de l’ancien président rwandais Juvénal Habyarimana . Autorisant dans la poursuite de l’instruction.
L’ex-première dame du Rwanda fait l’objet d’une enquête pour ‘’ complicité de génocide’’ et de ‘’ crimes contre l’humanité’, en France depuis 2008 suite à une plainte du collectif des parties civile pour le Rwanda.
Selon l’accusation Aghate Habyarimana faisait partie des dirigeants de l’Akazu, fer de lance du génocide.
Agée de 83 ans, elle est placée depuis 2016, sous le statut de témoin assistée et n’a jamais été mise en examen.
Le génocide rwandais a coûté la vie à plus de 800 000 personnes, des Tutsi et Hutu modérés, tués entre avril et juillet 1994.
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