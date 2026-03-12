Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Iran : Le nouveau guide suprême iranienpromet de venger les « martyrs »

Un participant aux funérailles tient une affiche représentant l'ayatollah Mojtaba Khamenei, à droite, successeur de son défunt père, l'ayatollah Ali Khamenei, à gauche   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Iran

Le nouveau guide suprême iranien a publié jeudi sa première déclaration depuis qu'il a succédé à son défunt père. L’ayatollah Mojtaba Khamenei a affirmé que l'Iran vengerait les « martyrs » tués lors des attaques américano-israéliennes.

Il a évoqué l'attaque contre l'école Shajareh Tayyebeh à Minab, qui a tué plus de 165 personnes, dont de nombreux enfants, dans les premières heures du conflit.

« Je vous assure à tous que nous ne nous abstiendrons pas de venger le sang de vos martyrs. La vengeance que nous avons en tête ne concerne pas seulement le martyre du grand leader de la révolution ; chaque membre de la nation tué par l'ennemi constitue un cas distinct dans le dossier de la vengeance », a déclaré le guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, dans son discours.

L’ayatollah Mojtaba Khamenei a déclaré que seule une partie limitée des représailles iraniennes avait été mise en œuvre jusqu'à présent dans cette guerre.

Il a également appelé les pays du Golfe à « fermer » les bases américaines, affirmant que la protection promise par les États-Unis n'était « rien d'autre qu'un mensonge ».

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.