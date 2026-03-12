Bienvenue sur Africanews

Guerre au Moyen-Orient : le Nigéria évacue ses ressortissants de Téhéran

By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Nigéria

Le Nigeria a entamé le rapatriement de ses ressortissants en Iran, alors que la guerre menée par les États-Unis et l'Israël contre l’Iran se poursuit.

Les Nigérians volontaires sont escortés jusqu’à la frontière arménienne par des représentants de l’ambassade du Nigeria à Téhéran afin de garantir leur sécurité. À ce jour, aucune victime nigériane n’a été signalée. Ni la Commission nigériane de la diaspora (NiDCOM) ni les autorités nigérianes n’ont précisé le nombre exact de ressortissants présents en Iran ni celui des personnes déjà évacuées. Plusieurs autres pays ont également organisé des évacuations de leurs citoyens.

La Tanzanie a ainsi évacué lundi le premier groupe de ses ressortissants depuis les Émirats arabes unis. Début mars, l’Ouganda avait organisé le rapatriement d’une quarantaine d’étudiants en bus jusqu’à la frontière turque, où ils ont pu embarquer à Istanbul pour regagner leur pays.

