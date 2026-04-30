Mali : les obsèques du ministre de la Défense Sadio Camara prévues ce jeudi

Au Mali, les funérailles du général Sadio Camara, ministre de la Défense et figure centrale du régime militaire, auront lieu jeudi à 10 heures (locales et GMT), a indiqué une source militaire. L’officier supérieur de 47 ans a été tué samedi 25 avril à Kati, ville-garnison proche de Bamako, lors d’une attaque visant sa résidence. Celle-ci aurait été menée au moyen d’un véhicule piégé conduit par un kamikaze.

Cette disparition survient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, marqué par des attaques coordonnées de groupes jihadistes du JNIM, alliés à des factions indépendantistes touareg du Front de libération de l’Azawad (FLA), contre plusieurs positions stratégiques des forces gouvernementales. Le gouvernement a décrété deux jours de deuil national.

Le chef de la junte, le colonel-major Assimi Goïta, a rendu hommage à un « valeureux officier », estimant que sa disparition constitue une « perte immense » pour le pays. Proche du pouvoir, Sadio Camara était considéré comme l’un des architectes du rapprochement militaire avec la Russie. Tout en affirmant que la situation est désormais « maîtrisée », les autorités reconnaissent un moment d’« extrême gravité ». Le programme complet des obsèques devrait être rendu public dans la journée.