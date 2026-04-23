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La Zambie dit détenir la dépouille de l'ex-président Edgar Lungu

Messe en l'honneur de l'ancien président zambien Edgar Lungu,à la cathédrale du Christ-Roi à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 25 juin 2025.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Zambie

Le gouvernement zambien a annoncé mercredi avoir pris possession de la dépouille de l’ancien président Edgar Lungu, en vertu d’une décision rendue par la justice sud-africaine.

Les autorités zambiennes ajoutant que le corps de l’ancien chef de l’Etat le corps avait été transféré d’un funérarium de Pretoria, la capitale sud-africaine, vers un autre établissement.

Dans la foulée, la famille du défunt a brandi une ordonnance urgente qui aurait ordonné le renvoi de la dépouille au funérarium, où il se trouvait depuis son décès.

C’est un nouvel épisode du bras de fer entre le gouvernement zambien et la famille d’Edgar Lungu. Au centre de la bataille, le contrôle des funérailles et le lieu de l’inhumation du défunt.

Un différend qui prive l’ancien président de sépulture depuis sa mort en Afrique du Sud le 15 juin 2025.

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