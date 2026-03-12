Aux États-Unis, l'industrie cinématographique d'Atlanta est en déclin

Les studios de cinéma Shadowbox à Atlanta ont accueilli environ 25 étudiants noirs pour la Backlot Academy. Ce programme lancé en 2022 afin de diversifier les rangs des professions où les relations personnelles déterminent souvent qui est embauché.

Des membres d'équipe chevronnés ont enseigné aux participants comment survivre à une journée de tournage, en apprenant à déchiffrer les feuilles d'appel, utiliser le jargon des talkies-walkies et survivre à des journées de 12 heures debout.

« Je pense que ce qui est cool dans tout ça, comme il le disait, c'est que Stranger Things se déroule en Russie, mais est tourné ici, à Atlanta, ce qui est très important, n'est-ce pas ? L'idée que vous pourriez avoir besoin de la Russie, de l'Himalaya ou même de Los Angeles, mais que vous pouvez le faire ici, à Atlanta, avec les habitants de Géorgie. Vous voyez ce que je veux dire ? Redonner cet argent à l'économie de la Géorgie et donner les moyens aux créatifs de notre ville, car je pense que beaucoup de gens pensent que Hollywood se trouve sous le soleil de Californie, alors qu'il est juste ici, dans notre arrière-cour. », a déclaréJeremiah Cullen, directeur des ventes internationales, Shadowbox Studios.

Les responsables de Shadowbox déclarent toutefois que l'industrie est en déclin, en particulier à Atlanta. Après avoir atteint un pic de 4,4 milliards de dollars en 2022, les dépenses consacrées à la production cinématographique et télévisuelle en Géorgie ont chuté, atteignant seulement 2,3 milliards de dollars au cours du dernier exercice fiscal, le nombre total de productions passant de 412 en 2022 à 245 l'année dernière.

« Il s'agit d'un programme pilote pour l'EICOP, qui est le programme de sensibilisation des universités à l'industrie du divertissement qui entretient des relations avec les universités historiquement noires d'Atlanta. Ce programme vise à recueillir les commentaires des étudiants sur ce qui les aide afin d'élaborer un programme plus spécialisé pour leur programme d'été 2026. », a expliquéSeth Hauer, responsable du développement et de la durabilité de la main-d'œuvre, Shadowbox Studios.

Ce déclin s'est accéléré après que les grèves des scénaristes et des acteurs en 2023 ont interrompu les productions pendant des mois, portant un coup dur à une industrie qui se remettait encore des fermetures liées à la COVID-19.

« Je suis allé plusieurs fois à Los Angeles, j'ai pris l'avion une fois, mais c'est trop pour moi personnellement, et j'adore Atlanta. Je vais donc rester ici. Je vais m'en tenir à la scène cinématographique d'Atlanta pour l'instant. Si ça ne marche pas et que je perds, ce n'est pas grave, je déménagerai, mais je veux voir où Atlanta peut aller à partir de là. », a indiquéJulian Williams, étudiant universitaire.

Marvel a quitté le marché géorgien — son dernier film tourné dans cet État était « Thunderbolts » en 2025 — et a transféré ses productions à grande échelle au Royaume-Uni, où la main-d'œuvre et les coûts de production sont moins élevés.

Les plateformes de streaming telles que Netflix tournent également de plus en plus à l'étranger, tout en produisant moins de programmes en général.